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13:46, 3 августа 2023Моя страна

Самый продолжительный сезон катания на Эльбрусе завершился

Самый продолжительный сезон катания для спортсменов на Эльбрусе завершился

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На горнолыжном курорте Эльбрус завершился самый продолжительный сезон катания. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с октября 2022 года до августа 2023-го провели тренировки более двух тысяч спортсменов.

«Несмотря на то что для туристов горнолыжный сезон мы закрыли еще в начале июля, по сути, для нас это произошло только сейчас, потому что служба эксплуатации курорта до сих пор ежедневно обслуживала горнолыжные трассы для сборных команд. Думаю, мы отработали самый продолжительный полноценный сезон катания за всю историю Эльбруса — с октября прошлого года по 1 августа нынешнего», — отметил заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев.

Каждое утро спортсмены поднимались на высоту более 3,8 тысячи метров и тренировались по 5 часов в день.

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    Варвара Кошечкина
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