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18:26, 4 августа 2023Спорт

Стало известно об адаптации Марио Фернандеса в «Зените»

Агент Машаду заявил, что футболист Марио Фернандес адаптировался в «Зените»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Футбольный агент Жорже Машаду рассказал об адаптации своего клиента, бразильского защитника петербургского «Зенита» Марио Фернандеса, в клубе. Его слова приводит Sport24.

Машаду заявил, что футболист полностью готов выступать за сине-бело-голубых. «Он очень счастлив в клубе», — заявил агент.

1 августа трансфер Фернандеса оценил капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. По мнению голкипера, футболист вправе сам распоряжаться своей жизнью.

Фернандес выступал за московский ЦСКА с 2012-го по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. После этого ЦСКА вел переговоры о возвращении защитника, но он перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

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    Анастасия Борисова
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