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11:35, 4 августа 2023Россия

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о тренировочных стрельбах

Фото: Konstantin Dyadyun / Unsplash

На Северной стороне в Севастополе пройдут учебные стрельбы, из-за чего жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«На Северной стороне в районе одной из воинских частей с 12:00 до 13:00 будут проходить тренировочные стрельбы военных», — сообщил губернатор. Он добавил, что в городе все спокойно.

Утром в пятницу, 4 августа, жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Впоследствии советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил факт работы систем ПВО в нескольких районах Крыма и указал, что все объекты сбиты. По данным Минобороны, полуостров атаковали 13 беспилотников.

4 августа противник также пытался атаковать военно-морскую базу в Новороссийске с помощью безэкипажных морских катеров. Атаку ВСУ отразили корабли Черноморского флота (ЧФ) «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

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    Анастасия Шейкина
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