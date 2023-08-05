Украинка Харлан рассказала о проблемах после дисквалификации на чемпионате мира

Украинка Харлан о возвращении после дисквалификации: это просто обнять и плакать

Украинская саблистка Ольга Харлан высказалась о возвращении к поединкам на чемпионате мира после дисквалификации. Ее слова приводит «Суспільне Спорт».

Спортсменка описала свое состояние в командном турнире фразой «это просто обнять и плакать». Она рассказала, что из-за произошедшего столкнулась с проблемами — не могла есть и спать, но ей помогла поддержка команды.

«Итог ситуации — это подняло всю страну, а страна подняла весь мир. Когда я вижу, что в Верховной Раде встают и аплодируют стоя, для меня это что-то такое, чего я не предполагала», — заявила фехтовальщица.

27 июля Харлан в 1/32 финала встретилась с россиянкой Анной Смирновой. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.