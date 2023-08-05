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18:19, 5 августа 2023Мир

Захарова пригрозила ответом Москвы на атаку против российского танкера

Захарова пригрозила ответом Москвы на террористическую атаку на танкер «Сиг»

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Террористические атаки Киева не будут оставаться без ответа, а их авторы должны понести наказание. Таким образом высказалась об инциденте с российским танкером «Сиг» в Керченском проливе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Подобным варварским акциям не может быть оправдания», — заявила она. Российский дипломат также пригрозила виновным в инциденте скорейшим ответом Москвы.

В ночь на субботу, 5 августа, дрон со стороны Украины атаковал танкер «Сиг» в Керченском проливе. В итоге российское судно получило пробоину в районе машинного отделения рядом с ватерлинией. Уточнялось, что после нападения танкер остался на плаву.

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