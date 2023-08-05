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18:22, 5 августа 2023Мир

МИД России прокомментировал атаку украинского дрона на танкер «Сиг»

МИД России решительно осудил атаку украинского дрона на гражданский танкер

Фото: Максим Контантинов / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России решительно осудило атаку украинского дрона на танкер «Сиг» вблизи Керченского пролива в ночь на 5 августа. Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой приводится на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что было атаковано гражданское судно, это грозило гибелью его экипажу и несло угрозу масштабной экологической катастрофы.

«Киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет все новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря», — добавляется в сообщении.

Также Захарова указала, что Служба безопасности Украины словами своего главы Василия Малюка фактически взяла ответственность за атаку на себя.

Малюк ранее заявил, что атака на российский танкер «Сиг» являлась спецоперацией. Он объяснил, что любая атака в отношении российских кораблей или Крымского моста — «абсолютно логичный и эффективный шаг по отношению к врагу».

В ночь на 5 августа украинской дрон атаковал танкер «Сиг». В результате российское судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. Уточняется, что после нападения танкер остался на плаву.

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    Антон Похиляк
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