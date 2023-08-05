В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

В Крыму назвали заявкой на теракты объявление Украиной угрозы в портах России

Заявление Украины о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России является заявкой на теракты против гражданского судоходства. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, передает ТАСС.

По его словам, гарантия безопасности судоходства в Черном море может быть подтверждена только в случае освобождения Одессы.

Ранее украинское учреждение «Госгидрография» предупредило о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России. Предупреждение действует с 4 августа до его последующей отмены.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.