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11:48, 6 августа 2023Спорт

Звезда YouTube предложил экс-бойцу UFC десять миллионов долларов за бой

Блогер Пол предложил Диасу десять миллионов долларов за бой по правилам ММА

Фото: Kevin Jairaj / Reuters

Американский видеоблогер Джейк Пол предложил реванш бывшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйту Диасу. Об этом сообщает Daily Mail.

Пол предложил сопернику десять миллионов долларов за бой по правилам смешанных единоборств (ММА). «Я выиграл один бой, теперь у тебя есть шанс на своей территории», — заявил он. Диас ответил на предложение согласием.

6 августа Пол победил Диаса в десятираундовом поединке по правилам бокса. 38-летний боец уступил звезде YouTube единогласным решением судей.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. Единственное поражение он потерпел от британца Томми Фьюри.

Диас в профессиональной карьере в ММА провел 34 боя, 21 из которых завершился победой. В ноябре 2022 года он покинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

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    Дарья Коршунова
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