Неймар приблизился к возвращению в «Барселону»

Mundo Deportivo: Неймар вернется в «Барселону» после трансфера Дембеле в ПСЖ

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Информацию подтверждает катарский шейх и журналист Мабхут Аль-Марри. Отмечается, что переход состоится после трансфера из испанской команды в ПСЖ Усмана Дембеле.

4 мая сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. Ранее стало известно, что в парижской команде хотели бы расстаться с нападающим летом 2023 года. Футболист выразил готовность пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость 31-летнего игрока оценивается в 60 миллионов евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».