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14:12, 7 августа 2023Мир

Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

Мэр Баден-Бадена Шпет предложит Шольцу свой город для переговоров по Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет отправит правительству ФРГ официальное предложение сделать курорт местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом Шпет заявил в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

Политик планирует направить такие письма канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок в конце августа или начале сентября.

Шпет также подчеркнул, что за курортным городом исторически сложилась репутация «места встречи всего мира» и «мирных встреч». «Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — убежден он.

Впрочем, как отмечает издание, в ближайшее время переговоры между Москвой и Киевом «маловероятны».

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    Виктория Кондратьева
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