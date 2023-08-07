Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 7 августа 2023Россия

В российском регионе оказавшихся окруженными в горящем лесу людей сняли на видео

В Якутии окруженных огнем в горящем лесу людей сняли на видео
СюжетЛесные пожары:

В Якутии тушение одного из разгоревшихся в регионе лесных пожаров сняли на видео. Кадры с места событий опубликовало агентство «Регнум» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как двое человек, стоя перед полыхающими деревьями, пытаются с помощью лопаты и распылителя помешать дальнейшему распространению огня. Автор ролика поворачивается вместе с камерой, демонстрируя, что он и попавшие в кадр люди со всех сторон окружены огнем.

Всего, по данным канала, в Якутии зафиксировано 98 природных пожаров общей площадью более 125 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается на территории Олекминского, Алданского и Усть-Майского районов.

Ранее в Магаданской области было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, ответственных за тушение лесных пожаров. Следователи заподозрили их в халатном отношении к исполнению должностных обязанностей. Нанесенный ими ущерб оценили не менее чем в 7,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Россию пришла аномальная жара. Ждать ли новых температурных рекордов?

    В Белгороде сбили беспилотник

    На Украине более 700 населенных пунктов остались без света

    Офис Зеленского сообщил о возвращении из плена украинских военных

    МИД Польши обвинил Германию в намерении сменить польское правительство

    Европейцев ограничили в воде из-за жары

    Гладков рассказал о ранениях пострадавшего в Белгородской области комбайнера

    18-летний мигрант попытался изнасиловать женщину в Москве

    Собчак поделилась архивными фото в купальниках

    Названы особенности переданных Францией Украине ракет SCALP

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости