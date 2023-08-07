В российском регионе оказавшихся окруженными в горящем лесу людей сняли на видео

В Якутии окруженных огнем в горящем лесу людей сняли на видео

В Якутии тушение одного из разгоревшихся в регионе лесных пожаров сняли на видео. Кадры с места событий опубликовало агентство «Регнум» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как двое человек, стоя перед полыхающими деревьями, пытаются с помощью лопаты и распылителя помешать дальнейшему распространению огня. Автор ролика поворачивается вместе с камерой, демонстрируя, что он и попавшие в кадр люди со всех сторон окружены огнем.

Всего, по данным канала, в Якутии зафиксировано 98 природных пожаров общей площадью более 125 тысяч гектаров. Наиболее сложная ситуация складывается на территории Олекминского, Алданского и Усть-Майского районов.

Ранее в Магаданской области было возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, ответственных за тушение лесных пожаров. Следователи заподозрили их в халатном отношении к исполнению должностных обязанностей. Нанесенный ими ущерб оценили не менее чем в 7,5 миллиона рублей.