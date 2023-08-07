Агрессивные крабы поставили под угрозу благополучие европейской страны

Италия выделила 2,9 миллиона евро на борьбу с охотящимися на моллюсков крабами

Правительство Италии выделило 2,9 миллиона евро на борьбу с распространением синих крабов, чья активность угрожает мировому лидерству страны среди производителей моллюсков, сообщает Reuters. Экстренную помощь пообещал министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида.

Особо агрессивный вид крабов, происходящий из Западной Атлантики, начал слишком активно размножаться и охотиться в итальянских лагунах на местных моллюсков и других водных обитателей, что поставило под угрозу благополучие аквафермеров европейской страны. Специалисты пока не дают ситуации точных объяснений, в том числе нет данных о том, что эти процессы связаны с климатическими изменениями.

Средства предоставят рыболовецким кооперативам и аквафермерам для крупномасштабной рыболовной кампании. В настоящее время ежедневно в стране вылавливается до 12 тонн крабов, однако пока это незначительно влияет на их популяцию.

Еще одна угроза, связанная с крабами, появилась в Великобритании в 2021 году. Там мутация коричневых крабов поставила под угрозу местное рыболовство. Изменения в организме ракообразных связали с подводными электрическими кабелями, чьи электромагнитные поля могут влиять на миграционные привычки крабов. От миграции вверх по восточному побережью Шотландии их начали отвлекать километры подводных линий электропередачи. В результате крабы остаются на месте, что может привести к проблемам шотландских рыбаков, для которых они являются главным источником дохода.