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14:46, 7 августа 2023Силовые структуры

Адвокаты обжаловали приговор основателю Group-IB за госизмену

Защита основателя Group-IB Сачкова подала жалобу на приговор по делу о госизмене

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова подала апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу о госизмене. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Владимир Слащев.

Осужденный за госизмену на 14 лет лишения свободы бизнесмен настаивал на протяжении всего следствия и суда на своей невиновности и на оправдании.

Приговор был оглашен Мосгорсудом 26 июля.

Прокурор просил для Сачкова наказание в 18 лет заключения. Его арестовали в сентябре 2021 года. Показания на него дал экс-сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

Компания Group-IB была основана в 2003 году. Она занимается предотвращением кибератак и разработкой соответствующего программного обеспечения. В апреле 2023-го российский бизнес Group-IB выкупил местный менеджмент. После этого компания в стране заработала под брендом F.A.C.C.T..

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    Любовь Ширижик
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