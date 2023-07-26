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13:19, 26 июля 2023Силовые структуры

Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам за госизмену

Суд приговорил к 14 годам основателя Group-IB Сачкова, признав его виновным в госизмене
Илья Сачков

Илья Сачков. Фото: Александр Казаков / Коммерсант

Мосгорсуд приговорил к 14 годам лишения свободы основателя компании Group-IB Илью Сачкова, признав его виновным в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Из приговора следует, что он совершил преступление, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Сачков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. При этом ему зачли срок нахождения под арестом в СИЗО, в котором он сидит с 21 сентября 2021 года из расчета один день в изоляторе за один день в колонии.

Также суд обязал его выплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Прокурор просил для бизнесмена наказание в 18 лет заключения. Сачков свою вину категорически отрицал и просил об оправдании.

Его арестовали в сентябре 2021 года. Показания на него дал экс-сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные на русских хакеров.

Компания Group-IB была основана в 2003 году. Она занимается предотвращением кибератак и разработкой соответствующего программного обеспечения. В апреле 2023-го российский бизнес Group-IB выкупил местный менеджмент. После этого компания в стране заработала под брендом F.A.C.C.T..

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    Любовь Ширижик
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