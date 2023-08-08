Ракету с первой российской лунной станцией установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» установили на стартовый стол

Средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первой российской миссией к естественному спутнику Земли — автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25» — установлена на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение, специалисты госкорпорации продолжили готовить ее к пуску, намеченному на 11 августа в 02:11 по московскому времени.

В июле АМС заправили топливом. В том же месяце специалисты космического центра «Восточный» начали подготовку стартового комплекса ракеты к пуску станции.

Также в июле в Научно-производственном объединении Лавочкина заявили, что вероятность успеха миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов.