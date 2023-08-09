Украинский пленный Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм

Украинский военнопленный Василий Палий рассказал, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина отметил, что страдает аритмией, имеет только один зуб сверху, а при выходе из запоя у него случаются эпилептические припадки. Тем не менее, его назначили командиром отделения разведки.

Палий сообщил, что продолжил злоупотреблять спиртным даже на передовой, «брал по сто грам, чтобы не спалиться».

Наказание за пьянство в Вооруженных силах Украины (ВСУ) серьезное, там могут лишить надбавок к зарплате в 20 тысяч гривен, оставив только основные шесть тысяч, а буйных отправляют в яму протрезветь. Тем не менее, от употребления алкоголя украинских военных это не останавливает, моральных дух подрывает провал контрнаступления, добавил военнопленный.

Он рассказал, что проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю, ветерана афганской и иракской войн, который занимался разведкой в Афганистане. С ним украинцы общались через переводчика.

Палий попал в плен в начале июля. По его словам, сейчас он больше всего хочет попросить прощения у матери за свой алкоголизм.

Ранее Василий Палий сообщил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими. Как указал пленный, разведка «существует только на бумаге».

