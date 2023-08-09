Названы лучшие упражнения для снижения кровяного давления

Минздрав: упражнения с удержанием статических поз снижают кровяное давление

Упражнения, характеризующиеся удержанием статических поз, являются лучшими для снижения кровяного давления. Об этом говорится в статье «Правды.Ру», подготовленной при участии заместителя директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Елены Андреевой.

Среди таких упражнений названы различные планки и приседания с опорой на стену. Они, по мнению авторов, улучшают функции, структуру и механику сердца, а также состояние сосудистой системы и работу вегетативной нервной системы.

«Достаточно всего восьми минут на занятие, разделенных на четыре комплекса изометрических упражнений продолжительностью около двух минут каждый. Между сетами используются периоды отдыха от одной до четырех минут. Для достижения положительных результатов необходимо выполнять эти упражнения всего три раза в неделю в течение трех недель», — говорится в материале.

7 августа врач Наталья Зубарева дала советы пожилым людям для занятий спортом. Она подчеркнула, что перед началом тренировок пожилым людям не стоит ставить перед собой недостижимых целей. Также в процессе занятий необходимо отдыхать и давать организму время на восстановление.