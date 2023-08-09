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10:29, 9 августа 2023Спорт

Уральский Халк назвал желаемый гонорар за поединок с Дациком в кулачных боях

Уральский Халк заявил, что подерется с Дациком на голых кулаках за 13 миллионов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк назвал желаемый гонорар за поединок по правилам кулачных боев с Вячеславом Дациком. Об этом сообщает Metaratings.

«Мне без разницы, с кем драться, Дацик или не Дацик. Вопрос гонорара», — заявил Штырков. По его словам, он готов подраться на голых кулаках за сумму от 13 миллионов рублей.

7 марта Штырков провел бой по правилам бокса с российским бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Поединок состоял из шести раундов и прошел в тяжелой весовой категории. 36-летний Исмаилов победил 34-летнего соперника раздельным решением судей.

Дацик провел последний бой по правилам бокса 1 апреля. Россиянин уступил американцу Кевину Джонсону решением большинства судей.

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    Алексей Гусев
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