Повреждения в Сергиевом Посаде пообещали восстановить за счет властей

Администрация Сергиева Посада пообещала восстановить повреждения после взрыва

Администрация Сергиева Посада пообещала за свой счет провести восстановительные работы в городе после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, передает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы городской администрации Сергея Анфилова.

«Все, что разрушено во время взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет властей», — сказал он. Выбитые взрывной волной окна в жилых домах уже начали восстанавливать управляющие компании, в свою очередь заявил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов. По его словам, в настоящее время объем восстановительных работ не известен до конца. Горбунов пообещал «окончательно все уточнить» уже сегодня.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По данным прокуратуры, взрыв произошел на складе пиротехники, принадлежащей компании «Пиро-Росс». Сам же директор компании Сергей Чанкаев заявил, что взрыв произошел не в арендуемом компании помещении, а в соседнем. Версию об атаке беспилотного летательного аппарата на завод не подтвердили, заявляли власти Подмосковья.

