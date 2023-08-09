Арендатор склада с пиротехникой под Москвой опроверг взрыв на его территории

«Пиро-Росс»: взрыв в Сергиевом Посаде произошел не на складе с пиротехникой

Директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев опроверг информацию о том, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории склада с пиротехникой, который арендует компания. Об этом он сообщил журналистам издания Baza.

Ранее о том, что взрыв произошел на складе «Пиро-Росс», расположенном на территории Загорского оптико-механического завода, сообщали представители МЧС России, Госдумы и прокуратуры Подмосковья. Однако, по словам Чанкаева, происшествие имело место на соседнем складе предприятия, где хранились металлические трубы.

Он подчеркнул, что никаких горючих материалов в этом ангаре не хранилось. Что стало причиной взрыва, пока не известно. По последним данным Baza, число пострадавших увеличилось до 40 человек.

Загорский оптико-механический завод, где произошел взрыв, входит в состав холдинга «Швабе». Им, в свою очередь, владеет оборонное предприятие «Ростех». Как следует из данных на сайте ЗОМЗ, завод «является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения».