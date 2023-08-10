Власти: в Киевской области произошли взрывы, зафиксирована работа системы ПВО

В Киевской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в Telegram-канале.

По информации властей, зафиксирована работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

В среду, 9 августа, на территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Также 9 августа сообщалось, что в городе Запорожье произошел сильный взрыв.

Вечером 8 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Днем ранее, 7 августа, в Киеве произошел мощный взрыв. Уточняется, что взрыв случился на левом берегу украинской столицы. При этом воздушная тревога не объявлялась.