Замглавы МИД Грушко: Microsoft поддерживает Киев и действует во вред России

Замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в оказании поддержки Киеву и действиях во вред РФ. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он обратил внимание на то, что компания «запятнала себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству». Галузин указал на то, что с самого начала спецоперации Microsoft оказывает различную поддержку Украине под предлогом укрепления ее киберобороны.

Кроме того, компания регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы. При этом, по его словам, «никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчивают».

«Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», — заключил российский дипломат.

В августе 2022 года корпорация Microsoft заявила, что обнаружила хакерскую операцию Seaborgium, якобы созданную в России и нацеленную на людей и организации в странах НАТО.

Комментируя доклад компании, замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Microsoft работает по заказу спецслужб и Пентагона, их деятельность лишила Украину инфосуверенитета и контроля над цифровой инфраструктурой.

В марте 2022 года Microsoft объявила, что прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке из-за ситуации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в своем письме призывал Microsoft разорвать все связи с Россией. Руководители Microsoft заявили, что компания не собирается полностью уходить из России и продолжит работу в регионе, несмотря на призывы украинских властей. Такое решение корпорация объяснила социальной ответственностью.