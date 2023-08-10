В МИД России заявили о новом витке военных приготовлений Польши

МИД: Польша под надуманными предлогами начала новый виток военных приготовлений

Польша начала новый виток военных приготовлений, используя надуманные предлоги. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

Таким искусственным предлогом Варшавы дипломат назвал размещение в Белоруссии сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По его словам, планы Польши «укрепить» границу с республикой несомненно являются угрозой для безопасности Союзного государства, что «сложно рассматривать в отрыве от уже многолетней политики поступательного наращивания военного потенциала НАТО» и неприкрытой милитаризации Польши с ее провокационной линией в отношении Москвы и Минска.

Галузин подчеркнул, что Россия и Белоруссия совместно принимают адекватные меры для купирования угроз безопасности Союзного государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит группировки войск на западных границах страны. По его мнению, угрозы военной безопасности России с запада и северо-запада выросли кратно, это связано со вступлением Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Он также предупредил, что Польша планирует создать польско-украинское соединения якобы для усиления безопасности, а на самом деле для оккупации Западной Украины.