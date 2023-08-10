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19:33, 10 августа 2023Бывший СССР

Разведка Украины признала работу батальона «Шаман» на территории России. Чем он занимается?

ГУР МО Украины признало совершение диверсий в России спецназом «Шаман»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Батальон «Шаман» совершает диверсии на территории России, признал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость

Андрей ЮсовПредставитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины

Батальон действует на территории России более года

Утверждается, что основная миссия батальона «Шаман» — уничтожение инфраструктуры, которая важна для российской армии. Для этого было сделано несколько тайных рейдов на территорию России, куда спецназовцев ночью забрасывал вертолет, пересекая границу на низкой высоте.

Батальон «Шаман» не является стандартным подразделением. Это симбиоз опыта и мотивации

СиднейБоец батальона «Шаман»

Среди задач батальона — координация менее опытной пехоты, проведение тренировок для новобранцев с особым акцентом на тактике. Помимо этого, «шамановцы» занимаются сопровождением своих агентов и партизан, выполняющих задачи на территории России. По словам Юсова, в батальон набирают выскокомотивированных добровольцев в том числе и без военного образования.

Среди задач батальона ликвидация высокопоставленных российских офицеров

Журналистам The Times удалось поговорить с одним из воинов спецбатальона c позывным Интеллект. Он уверяет, что с сослуживцами выполнил за полтора года более десятка успешных операций по убийству российских офицеров. Никаких подробностей операций он не привел.

Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов, и не только их

Андрей ЮсовПредставитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины

The Times пишет, что диверсанты используют для своих задач американские вертолеты Black Hawk, однако большую часть операции военные проводят на ногах. Также бойцы спецбатальона применяют для решения боевых задач дроны-камикадзе.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ заявил, что «деятелю в грязной зеленой майке» стоит обратить внимание на результаты ударов возмездия, которые российские войска осуществили в ответ на удары по объектам в России. Член Совета Федерации Владимир Джабраилов подчеркнул, что ущерб от наносимых российской инфраструктуре дронов — ничто по сравнению с ударами Вооруженных сил России.

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    Алевтина Запольская
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