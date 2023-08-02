Медведев отреагировал на угрозы Зеленского в адрес россиян

Медведев об угрозах Зеленского: пусть посмотрит на разрушения в городах Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо угроз в адрес россиян стоит посмотреть на пораженные Вооруженными силами России цели в украинских городах. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Во вторник, 1 августа, Зеленский пригрозил жителям России новыми ударами и заявил, что они «точно почувствуют последствия нашей работы».

Реагируя на эти слова, Медведев посоветовал «деятелю в грязной зеленой майке» обратить внимание на результаты ударов возмездия, которые российские войска осуществили в ответ на удары по объектам в России. С этой целью Зеленский мог бы посетить Одессу, Днепропетровск (украинское название — Днепр), Львов, Харьков, Измаил, Новомихайловку и Ильичевск, уточнил зампред Совбеза России.

Ранее Медведев заявил, что отказ Украины от переговоров позволит довести специальную военную операцию до конца. Предлагаемая Киевом «нежизнеспособная формула мира» также позволяет сосредоточиться на достижении целей спецоперации, отметил он.