Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

Зеленский рассказал о подготовке новых серьезных ударов по территории России

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале пригрозил России новыми серьезными ударами по ее территории. Он подчеркнул, что заслушал доклады представителей сил обороны и безопасности страны, занимающихся проработкой данного вопроса, отдельно выделив доклад руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

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Атака дронов на Москву

1 августа украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вновь попытались атаковать Москву. Как заявили в Минобороны России, два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Прошлая попытка атаки была двумя днями ранее — в воскресенье, 30 июля. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаки дронов, отметив, что проведением террористических акций в отношении гражданской инфраструктуры украинский лидер компрометирует США. Она добавила, что американский президент Джо Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна-спонсор терроризма».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, пообещал большее количество неустановленных дронов после атаки беспилотников на Москву.

Больше неустановленных дронов, больше войны Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что призывы Евросоюза (ЕС) не эскалировать боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) из-за атак украинских беспилотников на Москву явлюется пиар-ходом, цель которого — сделать из России монстра, который отвечает терактами на теракты. Она заверила, что вместо этого реакция Москвы будет происходить на фронтах.

Кто будет править дальше?

Ранее Верховная Рада продлила срок действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, в связи с чем проведение парламентских выборов, которые должны состояться осенью 2023 года, как и президентских, которые должны пройти в марте 2024 года, может быть отложено на неопределенный срок.

При этом оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий заявил, что в случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей управление государством перейдет к Верховной Раде.

Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины Николай Княжицкий депутат Верховной Рады

Слова Княжицкого прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он опроверг наличие у Киева подобного плана и призвал не заниматься подобными вбросами. По его словам, есть президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил, который выполняет свои обязанности.