Захарова прокомментировала атаки БПЛА на Москву

Захарова заявила, что атаками БПЛА на Москву Зеленский компрометирует США

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале атаки украинских БПЛА на Москву.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. [Президент США Джо] Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна-спонсор терроризма"», — заявила она.

По ее словам, таким образом украинский лидер шантажирует американские власти на предоставление новой помощи.

Этой ночью жители Одинцово и Наро-Фоминска заметили беспилотники и работу систем противовоздушной обороны. Кроме того, о звуках взрывов в небе сообщали жители подмосковной Кубинки.