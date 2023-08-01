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10:23, 1 августа 2023Мир

Захарова прокомментировала атаки БПЛА на Москву

Захарова заявила, что атаками БПЛА на Москву Зеленский компрометирует США

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале атаки украинских БПЛА на Москву.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. [Президент США Джо] Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна-спонсор терроризма"», — заявила она.

По ее словам, таким образом украинский лидер шантажирует американские власти на предоставление новой помощи.

Этой ночью жители Одинцово и Наро-Фоминска заметили беспилотники и работу систем противовоздушной обороны. Кроме того, о звуках взрывов в небе сообщали жители подмосковной Кубинки.

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    Виктория Кондратьева
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