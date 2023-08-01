В СНБО Украины назвали бредом озвученный ранее план на случай смерти Зеленского

Секретарь СНБО Данилов назвал бредом озвученный план на случай смерти Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБР) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» назвал бредом ранее озвученный депутатом Николаем Княжицким план на случай смерти украинского лидера Владимира Зеленского и заявил, что у Киева таковой отсутствует. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь», — подчеркнул чиновник.

Данилов заявил, что информация является некорректной, никаких планов у Украины на этот счет нет, есть президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил, который выполняет свои обязанности.

По его словам, заявление Княжицкого вызывает у Киева много вопросов, сложно сказать, для чего это было сделано. Он также назвал ситуацию непростой.

Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в беседе с Politico рассказал, что в случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей или его смерти управление государством перейдет к Верховной Раде. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины, которым сейчас является Руслан Стефанчук, уточнил парламентарий.

