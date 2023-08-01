Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 1 августа 2023Бывший СССР

В СНБО Украины назвали бредом озвученный ранее план на случай смерти Зеленского

Секретарь СНБО Данилов назвал бредом озвученный план на случай смерти Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБР) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Рада» назвал бредом ранее озвученный депутатом Николаем Княжицким план на случай смерти украинского лидера Владимира Зеленского и заявил, что у Киева таковой отсутствует. Его слова приводит РИА Новости.

«Все, что написано в этой статье, полный бред, не надо сейчас нам во время войны подкидывать такие вбросы. Журналисты вообще не понимают, о чем идет речь», — подчеркнул чиновник.

Данилов заявил, что информация является некорректной, никаких планов у Украины на этот счет нет, есть президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил, который выполняет свои обязанности.

По его словам, заявление Княжицкого вызывает у Киева много вопросов, сложно сказать, для чего это было сделано. Он также назвал ситуацию непростой.

Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в беседе с Politico рассказал, что в случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей или его смерти управление государством перейдет к Верховной Раде. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины, которым сейчас является Руслан Стефанчук, уточнил парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Захватившая власть в Нигере хунта запретила поставки урана во Францию. Как это отразится на ЕС и санкциях против России?

    Премьер Польши возмутился вызовом посла в МИД Украины

    Менеджер рассказал подробности избиения баскетболиста-чемпиона

    В Польше заявили о нарушивших воздушное пространство белорусских вертолетах

    На Западе заявили об указавшем Зеленскому его место одной фразой Байдене

    Россиянам дали советы по спасению от жары в квартире

    В Турции неизвестный напал на консульство Швеции

    В СНБО Украины назвали бредом озвученный ранее план на случай смерти Зеленского

    В Госдуме пообещали не запрещать россиянам iPhone

    МИД сообщил об эвакуации группы российских дипломатов из Судана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости