Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 31 июля 2023Россия

Медведев назвал позволяющий довести СВО до конца фактор

Медведев заявил, что отказ Киева от переговоров позволит довести СВО до конца

Фото: РИА Новости

Отказ Киева от переговоров позволит довести специальную военную операцию (СВО) до конца. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, есть и другие факторы, которые помогут России закончить СВО. Среди них он назвал выдвижение Украиной «нежизнеспособной формулы мира» и «недалекость» политического руководства страны.

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины
стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», — написал в блоге Медведев.

Доведение СВО «до конца» он связал с уничтожением «бандеровского режима», «неонацистской идеологии» и «всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан».

Ранее Медведев назвал западных политиков рептилоидами.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о причастности Британии к теракту на Крымском мосту

    Шесть родственников попали в больницу после тантрического ритуала с ямой

    Трое пьяных пассажиров устроили дебош на борту и сорвали рейс на Бали

    Страна НАТО по ошибке опубликовала секретные военные карты

    Вероятность восстановления промышленности ЕС без российского газа оценили

    По факту атаки беспилотников в Московском регионе возбудили дело

    Перечислены основные характеристики iPhone 15

    Жилье в Сочи подешевело

    Турция потребовала от Запада гарантий по зерновой сделке

    Пушилин рассказал об ожесточенных боях на флангах под Артемовском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости