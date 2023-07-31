Медведев назвал позволяющий довести СВО до конца фактор

Медведев заявил, что отказ Киева от переговоров позволит довести СВО до конца

Отказ Киева от переговоров позволит довести специальную военную операцию (СВО) до конца. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, есть и другие факторы, которые помогут России закончить СВО. Среди них он назвал выдвижение Украиной «нежизнеспособной формулы мира» и «недалекость» политического руководства страны.

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины

стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», — написал в блоге Медведев.

Доведение СВО «до конца» он связал с уничтожением «бандеровского режима», «неонацистской идеологии» и «всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан».

Ранее Медведев назвал западных политиков рептилоидами.