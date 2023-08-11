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11:06, 11 августа 2023Наука и техника

Военные в зоне СВО запустили гранату из АК-74

Замкомандира Назим: в зоне СВО запустили гранату из АК-74

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участвующие в специальной военной операции (СВО) нашли способ запуска гранаты из автомата АК-74, рассказал замкомандира ремонтного взвода Назим. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«По чертежу изготовили на токарном станке … РГД-5 надевается (на переходник), прикручивается к АК-74. Холостой патрон, чеку выдернули … ребята уже приспособились, изготавливают такие штучки», — сказал военный.

Назим добавил, что ремонтный взвод планирует нарастить выпуск подобных переходников.

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В октябре 2022-го издание The Drive сообщило, что армия США захотела купить российские автоматы АК-74 калибра 5,45 миллиметра или их клоны, произведенные не в России.

В сентябре того же года военный историк Никита Буранов заявил, что российский автомат АК-12, используемый в ходе специальной военной операции на Украине, «не уронит лавры» АК-74, который является его предшественником.

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    Иван Потапов
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