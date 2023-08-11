Раскрыта неожиданная польза отказа от курения и алкоголя в отпуске

Врач общей практики Беляева: отказ от алкоголя помогает в быстрой акклиматизации

Медик раскрыла россиянам неожиданный способ адаптироваться к смене климата в отпуске. В этом будет полезен отказ от курения и алкоголя, сообщила изданию «Подмосковье Сегодня» врач общей практики Марина Беляева.

По словам эксперта, акклиматизация занимает от четырех дней до нескольких недель, но этот срок можно сократить. Она посоветовала путешественникам отказаться от дневного отдыха и соблюдать режим, чтобы лучше высыпаться по ночам.

«При этом выполняйте простые упражнения или активно гуляйте, чтобы достичь умеренной физической нагрузки», — сказала Беляева.

Врач добавила, что после смены климатической зоны лучше отказаться от курения и употребления алкоголя на первое время. Также стоит особенно аккуратно принимать незнакомые лекарства, снизить количество специй, кофеиносодержащих напитков, незнакомой и тяжелой пищи, пить больше воды.

Ранее стюардесса посоветовала путешественникам не пить кофе перед полетом. Его употребление может вызвать частые позывы в туалет и обезвоживание, поэтому его лучше заменить другим горячим напитком.