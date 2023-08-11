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18:27, 11 августа 2023Спорт

Стало известно о розыске перешедшего в «Аль-Хиляль» Малкома

«Мутко против»: футболист Малком объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий Малком, перешедший из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» объявлен в розыск из-за неуплаты штрафов ГИБДД. Об этом стало известно Telegram-каналу «Мутко против».

По информации источника, 60 штрафов ГИБДД на сумму 64 тысячи рублей были направлены в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП). Приставы открыли в отношении футболиста исполнительные производства. Отмечается, что счета бразильца в России могут быть арестованы.

«Аль-Хиляль» объявил о подписании Малкома 26 июля, сделка была официально завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму в 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.

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    Анастасия Борисова
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