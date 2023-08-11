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19:06, 11 августа 2023Россия

Правительство перераспределило вакантные места для студентов-участников СВО

Правительство РФ перераспределило вакантные места для студентов-участников СВО

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российское правительство утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников специальной военной операции (СВО). Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передает ТАСС.

Согласно материалам правительства, новый механизм позволяет перенести вакантные места с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы на другую.

К примеру, студент факультета журналистики, который принимает участие в боевых действиях на Украине, может перейти на бюджет за счет свободного места, которое есть на юридическом, историческом или другом факультете.

По задумке российских властей, перераспределение будет осуществляться внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.

Решение по переводу студентов на бюджетную форму обучения доверят принимать специальному коллегиальному органу, созданному при колледже или вузе. Основанием для этого послужит заявление учащегося.

В июле Минобрнауки России разработало соответствующую льготу для студентов-участников спецоперации.

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    Анна Щербакова
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