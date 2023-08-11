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03:03, 11 августа 2023Наука и техника

Военный эксперт назвал главные способы защиты городов от дронов

Военный эксперт Кошкин: ПВО и РЭБ лучше всего могут защитить города от дронов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) лучше всего защищают города от дронов, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил главные способы предотвратить такие атаки.

«Прежде всего — это борьба средствами ПВО. В соответствии с нахождением этих городов [есть] соответствующая эшелонированная система, то есть сплошное радиолокационное поле, которое бы обеспечило перекрытие основных направлений (…). Следующее направление — это радиоэлектронная борьба, когда они перехватываются — и ружья вы видели, и есть более серьезные установки», — сказал военный эксперт.

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Второй способ избежать ударов дронами-камикадзе по российским населенным пунктам — это выяснить, откуда их запускают, объяснил Андрей Кошкин.

Или это диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) посылают эти дроны, или же они идут из-за границы. Если они идут из-за границы, значит мы можем [перехватывать] еще и на границе

Андрей Кошкинвоенный эксперт

«Но это не значит, что мы все перекроем, все перекрыть — это слишком дорого, а новые системы как раз пытаются обойти. Тем более они пользуются космической разведкой, которую предоставляют США. Естественно, они зоны ПВО обходят», — сказал он.

Также важно, чтобы правоохранительные органы вовремя находили тех, кто запускает беспилотники, добавил Андрей Кошкин.

«Сегодня мы каждый раз слышим, что выявляют все новых людей, которые с помощью интернета за деньги предоставляют информацию, подписывают соглашения, в которых они обязуются создавать самодельные взрывные устройства и где-то их применять. Здесь это тоже чрезвычайно важно. Более того, сейчас рассматривается, что и с транспортом можно применять дроны, находясь на лодках, на трассах, где проходят автомобили, с которых можно остановиться и произвести запуск. На сегодняшний день в техническом и военном плане все вопросы должны учитываться, и они учитываются», — заключил специалист.

10 августа Министерство обороны России сообщило, что над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя удалось перехватить дроны. В ведомстве утверждают, что беспилотники запускал Киев, чтобы устроить теракты на территории России. Все аппараты не достигли цели, их уничтожили средства ПВО и РЭБ. Разрушений и пострадавших нет, добавили в Минобороны.

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    Варвара Кошечкина
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