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11:38, 12 августа 2023Наука и техника

Найден последний боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б»

Под Хабаровском нашли последний боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Хабаровском крае обнаружили последний боковой блок первой ступени ракеты «Союз-2.1б». Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей «Луну-25» на орбиту. Теперь поиски официально завершены.

Ранее Россия впервые с 1976 года отправила на Луну межпланетную станцию. В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Одна из главных задач — отработать технологию мягкой посадки на поверхность небесного тела. Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ракета прилунится на Южном полюсе спутника Земли 21 августа. Он заявил, что у этой миссии мирные цели.

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    Екатерина Власова
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