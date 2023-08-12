Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:05, 12 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины выпустили семь снарядов по Донецку
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряды калибра 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

За полтора часа украинские войска выпустили семь снарядов по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Ясиноватскому району.

9 августа украинские военные обстреляли Донецк кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Обстрел велся по Киевскому району.

Ранее стало известно, что российские беспилотники группировки «Восток» ликвидировали танк и пикап с бойцами Вооруженных силы Украины. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника «Фурия» и один «Лелека», сказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции высказались о сроках встречи Эрдогана с Путиным

    Япония и Замбия начнут совместно добывать полезные ископаемые

    Украинские войска обстреляли Донецк

    В США восхитились российскими истребителями на Украине

    Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы

    Apple TV перестал выпускать фильмы и сериалы с русской озвучкой

    Диетолог Гридина перечислила разрешенные для ночного перекуса продукты

    Китай отказался приглашать ряд стран Запада на форум «Пояс и путь» в КНР

    В Израиле прошли массовые протесты против судебной реформы

    «Ростов» разгромил «Рубин» в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости