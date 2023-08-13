Синхронистка-чемпионка посоветовала упражнения для красивых стоп

Чемпионка ОИ Шурочкина посоветовала делать упражнения с ручкой для красивых стоп

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина посоветовала в Telegram упражнения для красивых стоп.

Спортсменка рекомендовала заниматься с ручкой или карандашом. Первое упражнение: сядьте, зажмите ручку пальцами ног, плавными движениями попытайтесь распрямить стопу до тех пор, пока можете удерживать ручку пальцами. Шурочкина предложила сделать 30 повторов каждой ногой.

Второе упражнение: соедините ноги в положении сидя, поочередно зажимайте ручку пальцами правой и левой ноги. Спортсменка рекомендовала сделать 30-40 повторов.

Последнее упражнение, по мнению синхронистки, является самым сложным для новичков. Его цель — поднять ручку с поверхности с помощью только пальцев ног. «Это непросто, знаю, поначалу может не получаться, но каждая ваша попытка — это шаг к успеху! Пробуйте до тех пор, пока не получится!» — подбодрила Шурочкина.

Ранее Шурочкина, на счету которой — два золота Олимпийских игр в групповом упражнении, посоветовала комплекс для ленивых. В него вошли три упражнения: на проработку внутренней поверхности бедра и пресса, а также растяжка.