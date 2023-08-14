Стала известна заработанная бывшим игроком «Зенита» Малкомом в России сумма

«РБ Спорт»: бывший игрок «Зенита» Малком заработал в России 20 миллионов евро

Бывший игрок «Зенита» Малком заработал за четыре года в России 20 миллионов евро. Сумма стала известна «РБ Спорт».

По данным источника, за первые три сезона нападающий заработал 12 миллионов евро без учета премиальных и 500 тысяч в качестве подъемных. После переподписания контракта его зарплата была увеличена, также Малком получил 700 тысяч евро в качестве подъемных. Всего за последний год в Санкт-Петербурге он получил около шести миллионов евро.

26 июля саудовский клуб «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома. Сделка была завершена 3 августа. Петербургский клуб продал форварда за рекордную для чемпионата России сумму 60 миллионов евро.

Малком — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. В 27 матчах турнира спортсмен, получивший в феврале российское гражданство, отметился 23 забитыми мячами и 9 результативными передачами. За «Зенит» он выступал с 2019 года.