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21:16, 15 августа 2023Силовые структуры

Россиянин ударил в грудь сотрудницу полиции и пошел под суд

В Архангельске будут судить мужчину, ударившего в грудь сотрудницу полиции

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Архангельске суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 21 февраля женщина-участковый заметила пьяного фигуранта в торговом центре на Октябрьской улице. Он пытался похитить из магазина товар. Обвиняемый заметил сотрудницу и попытался сбежать, но она его остановила. Тогда россиянин стал оскорблять правоохранителя и ударил ее в грудь, нанеся легкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Мужчина частично признал вину. Однако он утверждал, что товар оставил на кассе, не оплатив, а сотрудницу МВД схватил за руку и оттолкнул.

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    Екатерина Власова
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