Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лоренцо Музетти
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
18:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Цинциннати (ж)
Маркета Вондроушова
Сегодня
19:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Цинциннати (ж)
Флора
Сегодня
19:00 (Мск)
Фарул
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Суперкубок УЕФА - 2023|Финал
09:24, 16 августа 2023Спорт

Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль»

Неймар рассказал, что хочет «написать новую историю» в Саудовской Аравии

Фото: Reuters

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал переход из «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль». Команда приводит его слова в Twitter.

«Я хочу написать новую историю, а чемпионат Саудовской Аравии обладает огромной энергией, качественными игроками и в данный момент находится в стадии активного роста», — рассказал форвард. Он выразил уверенность в том, что сделал правильный выбор, совершив этот переход.

О трансфере Неймара в «Аль-Хиляль» было объявлено 15 августа. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов.

За ПСЖ Неймар выступал с лета 2017 года. Он перешел в клуб за рекордные на тот момент 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Первое судно вышло по открытому Украиной коридору в Черном море

    Россиянин напал с ножом на защищавшего свою мать сына

    Созданы имитирующие растения фотоэлектрические листья

    Два батальона ВСУ отказались наступать на запорожском направлении

    Европе предрекли продолжение энергетического кризиса

    В парке «Зарядье» напротив Кремля снова объявили эвакуацию

    В Турции оценили переговоры с США по альтернативам зерновой сделки

    Байден публично солгал о своем рождении, отце и госдолге США

    Следовавшего из Подмосковья в Сургут наркокурьера поймали в Казани

    Москвичам пообещали идеальную погоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости