Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хиляль»

Неймар рассказал, что хочет «написать новую историю» в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал переход из «Пари Сен-Жермен» в саудовский «Аль-Хиляль». Команда приводит его слова в Twitter.

«Я хочу написать новую историю, а чемпионат Саудовской Аравии обладает огромной энергией, качественными игроками и в данный момент находится в стадии активного роста», — рассказал форвард. Он выразил уверенность в том, что сделал правильный выбор, совершив этот переход.

О трансфере Неймара в «Аль-Хиляль» было объявлено 15 августа. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации RMC Sport, ПСЖ продал нападающего за 90 миллионов евро без учета бонусов.

За ПСЖ Неймар выступал с лета 2017 года. Он перешел в клуб за рекордные на тот момент 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».