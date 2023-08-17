Турист назвал самую кишащую крысами европейскую столицу

Турист из США посетил Париж и назвал его самым кишащим крысами местом

Турист из США посетил Париж и назвал его самым кишащим крысами городом, в котором он когда-либо был. Об этом сообщило издание Insider.

Американец Грей Дэвис (Gray Davis) опубликовал в TikTok видео, которое он снял ночью на улицах европейской столицы. На кадрах видно, что от туриста убегают несколько крыс. Также путешественник показал, как кормил небольшую группу грызунов картошкой фри.

«Почему никто не сказал мне, что Париж — буквально самое кишащее крысами место, где вы когда-либо можете побывать? Я просто иду по улице, а везде гребаные крысы», — пожаловался Дэвис.

Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи возмутились увиденным и сравнили Париж с мультфильмом «Рататуй». «Чем больше я узнаю о Париже, тем больше я хочу видеть его только в интернете», — написал один из комментаторов.

Как уточняло издание Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс после индийского Деншока, Лондона и Нью-Йорка. В городе 6 миллионов грызунов — в три раза больше, чем людей (2,1 миллиона).

Ранее гигантские крысы заполонили пляж на британском курорте и начали терроризировать отдыхающих. Очевидцы рассказывали, что встречали грызунов размером с кошку.