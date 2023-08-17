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20:02, 17 августа 2023Путешествия

Турист назвал самую кишащую крысами европейскую столицу

Турист из США посетил Париж и назвал его самым кишащим крысами местом

Фото: Francois Mori / AP

Турист из США посетил Париж и назвал его самым кишащим крысами городом, в котором он когда-либо был. Об этом сообщило издание Insider.

Американец Грей Дэвис (Gray Davis) опубликовал в TikTok видео, которое он снял ночью на улицах европейской столицы. На кадрах видно, что от туриста убегают несколько крыс. Также путешественник показал, как кормил небольшую группу грызунов картошкой фри.

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«Почему никто не сказал мне, что Париж — буквально самое кишащее крысами место, где вы когда-либо можете побывать? Я просто иду по улице, а везде гребаные крысы», — пожаловался Дэвис.

Ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров. Пользователи возмутились увиденным и сравнили Париж с мультфильмом «Рататуй». «Чем больше я узнаю о Париже, тем больше я хочу видеть его только в интернете», — написал один из комментаторов.

Как уточняло издание Forbes, Париж занимает четвертое место в мире по количеству крыс после индийского Деншока, Лондона и Нью-Йорка. В городе 6 миллионов грызунов — в три раза больше, чем людей (2,1 миллиона).

Ранее гигантские крысы заполонили пляж на британском курорте и начали терроризировать отдыхающих. Очевидцы рассказывали, что встречали грызунов размером с кошку.

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    Мария Борисова
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