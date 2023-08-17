Путин поручил оценить кадровые потребности России

Путин поручил правительству оценить потребности экономики в специалистах

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить прогноз потребности отраслей экономики страны в квалифицированных кадрах. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и органами власти российских субъектов кабмину предстоит оценить будущую потребность российского рынка труда в специалистах с разным уровнем образования на ближайшие пять лет, а также актуализировать данные ежегодно с учетом меняющейся ситуации.

В тексте сказано, что прогноз должен быть составлен «с учетом необходимости технологического развития экономики и реализации инвестиционных проектов». Также отмечается, что доклад должен быть представлен не позднее 1 октября 2024 года.

Президент также поручил правительству в срок до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Сделать это предлагается за счет регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность смены их юрисдикции блокируется или не предусмотрена законодательством страны, в которой такая компания зарегистрирована.

