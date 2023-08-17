Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чертаново
Сегодня
17:00 (Мск)
Текстильщик
Россия - LEON-Вторая лига А|Группа Серебро. 6-й тур
БАТЭ
Сегодня
21:00 (Мск)
Шериф
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дарья Касаткина
Завтра
00:00 (Мск)
Арина Соболенко
Цинциннати (ж)
09:32, 17 августа 2023Спорт

Саудовские клубы захотели выступать в Лиге чемпионов

Corriere dello Sport: Саудовская Аравия хочет получить wild card на участие в ЛЧ

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Саудовские клубы захотели выступать в Лиге чемпионов. Об этом стало известно Corriere dello Sport.

По информации источника, Федерация футбола Саудовской Аравии может обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой предоставить чемпиону страны wild card для участия в Лиге чемпионов. Отмечается, что это может произойти в сезоне-2024/2025.

По мнению Федерации футбола Саудовской Аравии, это даст возможность местным командам приобрести авторитет и сравнить себя с лучшими клубами. В настоящее время саудовские клубы принимают участие в двух международных турнирах: Кубке арабских чемпионов и Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

За последний год состав саудовских клубов пополнили несколько титулованных европейских футболистов. 30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовском чемпионате выступают французы Карим Бензема и Нголо Канте.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ иностранной разведке

    Бывшая жена Моргенштерна рассказала о реакции родителей на ее откровенные наряды

    Российские подростки получили срок за подготовку теракта

    Тренер по боксу избил подростка в Подмосковье и попал на видео

    Российская «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку

    Толпа туристов изнасиловала девушку в отеле на Майорке и пошла под суд

    Возбуждено дело против сопредседателя движения «Голос»

    Саудовские клубы захотели выступать в Лиге чемпионов

    На Западе объяснили молчание Турции после инцидента с сухогрузом

    Отказавшаяся выходить на пенсию 99-летняя женщина назвала секрет долгой жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости