Corriere dello Sport: Саудовская Аравия хочет получить wild card на участие в ЛЧ

Саудовские клубы захотели выступать в Лиге чемпионов. Об этом стало известно Corriere dello Sport.

По информации источника, Федерация футбола Саудовской Аравии может обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой предоставить чемпиону страны wild card для участия в Лиге чемпионов. Отмечается, что это может произойти в сезоне-2024/2025.

По мнению Федерации футбола Саудовской Аравии, это даст возможность местным командам приобрести авторитет и сравнить себя с лучшими клубами. В настоящее время саудовские клубы принимают участие в двух международных турнирах: Кубке арабских чемпионов и Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

За последний год состав саудовских клубов пополнили несколько титулованных европейских футболистов. 30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовском чемпионате выступают французы Карим Бензема и Нголо Канте.