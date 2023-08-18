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04:04, 18 августа 2023Интернет и СМИ

В Госдуме предложили регулировать дипфейки

Депутат Матвейчев предложил регулировать дипфейки в России
СюжетОбращение Владимира Путина
Олег Матвейчев

Олег Матвейчев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил регулировать контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ) в России. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас в Государственной Думе на очереди лежит законопроект, который будет обсуждаться осенью. Он касается дипфейков и вообще всей продукции нейросетей. Есть целая масса вопросов, связанная и с авторским правом. Потому что если что-то создал искусственный интеллект, то это чье? И кроме этого, кто будет нести ответственность за распространение, если контент несет общественную опасность? Искусственный интеллект?» — поделился депутат.

Матвейчев рассказал, что при обсуждении вопроса будет учитываться китайский опыт маркировки такого контента.

«Но все знают, насколько китайский интернет более регулируемый, чем наш. У них нет тех социальных сетей, которые не китайского происхождения. Никакой условный Facebook туда не зайдет. А у нас есть те, кто не подчиняется [нашим правилам] — тот же Google. Соответственно, нужно с этим что-то делать и смотреть, как мы можем это регулировать», — добавил он.

Нужно будет прописать правовые нормы, потому что сейчас в законодательстве они в принципе отсутствуют. После этого мы будем смотреть: ужесточать ли что-то или просто регулировать

Олег Матвейчевдепутат Госдумы

Днем 5 июня жители нескольких регионов России сообщили, что телевизионный эфир прервался на обращение, записанное якобы от лица президента страны Владимира Путина. В нем говорилось о введении военного положения и объявлении полной мобилизации. Позднее выяснилось, что видео оказалось дипфейком.

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    Алена Шевченко
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