На ТВ показали «обращение Путина» о военном положении в ряде областей России. Это был взлом, а ролик оказался дипфейком

«Обращение» президента России Путина, прозвучавшее в эфире каналов, оказалось дипфейком

Жители нескольких регионов России сообщили, что днем 5 июня телевизионный эфир прервался на обращение, записанное якобы от лица президента страны Владимира Путина. В нем говорилось о введении военного положения и объявлении полной мобилизации. Аналогичное обращение транслировалось и в эфире ряда радиостанций. Однако позднее выяснилось, что оно оказалось дипфейком.

Сограждане, братья и сестры, сегодня в четыре утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дали достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации фейковое обращение президента России Владимира Путина

В Кремле отреагировали на «обращение» президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «обращение» главы государства, заявил, что оно появилось в эфире в результате взлома. По его словам, 5 июня Путин не выступал с экстренным телерадиообращением к россиянам.

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

«[Обращения Путина] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль», — сказал пресс-секретарь президента и уточнил, что сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются.

Власти Белгородской и Воронежской областей опровергли сообщение о введении военного положения и всеобщей мобилизации

Оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о вторжении украинских войск в регион, введении военного положения и всеобщей мобилизации. Представители оперштаба добавили, что в случае чрезвычайной ситуации вся оперативная информация будет размещена в их аккаунтах и других официальных источниках.

Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам оперштаб Белгородской области в Telegram

Власти Воронежской области, в свою очередь, заверили, что причин для беспокойства местных жителей нет, так как ситуация в регионе контролируется властями и правоохранительными органами. «Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется», — подчеркнули они.

Канал «Мир» выпустил официальное заявление в связи с показом «обращения» Путина

В пресс-службе Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявили, что «обращение» президента, которое транслировалось в эфире канала «Мир» и радио «Мир», не имеет отношения к компании и является «абсолютным фейком и провокацией».

Сегодня с 12:41 до 13:18 (мск) неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала «Мир» и радио «Мир». В настоящий момент специалистам МТРК «Мир» удалось восстановить вещание телеканала «Мир» и радио «Мир» МТРК «Мир»

Платформа, занимающаяся проверкой фактов, назвала обращение дипфейком

Специалисты платформы «Лапша Медиа», занимающейся разоблачением фейков в интернете и СМИ, изучили ролик с «обращением» и установили, что видео было дипфейком.

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

К такому выводу эксперты пришли после того, как проанализировали ролик с помощью системы «Зефир», которая используется для мониторинга аудиовизуальных материалов. «Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65 процентов. Итоговая оценка "Зефира" с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 87 процентов», — сказали представители платформы.

Этот случай взлома стал не первым

С момента начала спецоперации на Украине российские каналы и радиостанции неоднократно подвергались хакерским атакам. В июне 2022 года сообщалось, что злоумышленники взломали радио «Коммерсантъ FM» и включили гимн Украины. В августе того же года аналогичная атака была совершена на радиостанцию «Крым».

В конце января 2023 года неизвестные прервали вещание телеканалов в Белгородской области и Крыму и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. В начале июня в Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов и запустили ролик о контрнаступлении украинской армии.