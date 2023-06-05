«Обращение» Путина о мобилизации и военном положении оказалось дипфейком

Видео с якобы объявлением Путиным военного положения в трех регионах оказалось дипфейком

В российских регионах на радиостанциях и телевидении прозвучало фейковое обращение от лица президента Владимира Путина о введении в трех областях военного положения, а также объявлении мобилизации. Эти утверждения оказлаись ложными, а видеозапись — дипфейком.

Днем 5 июня отечественные Telegam-каналы и СМИ сообщили о том, что жители некоторых регионов услышали по радио фейковое обращение якобы от президента Владимира Путина о введении военного положения и объявлении полной мобилизации. Сообщение такого рода, в частности, поступило от жителей Воронежа и Ростова.

Кроме того, аналогичное фейковое обращение, но в формате видео, транслировалось на телевидении – об этом сообщили в Тюменской области и Сестрорецке. Сообщество о Белгородской области во «ВКонтакте» опубликовало запись этого видеоособщения.

На записях Владимир Путин якобы заявляет, что на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей вторглись Вооруженные силы Украины. «На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России (...)», — говорится голосом, похожим на голос президента.

Власти Воронежской области заявили, что, по сообщениям местных жителей, были взломаны частоты радиовещания. В правительстве указали, что ситуация в регионе контролируется властями и правоохранительными органами.

Оперштаб Белгородской области опроверг прозвучавшую в эфире радио и на телевидении информацию о введении новых мер в регионе. «Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк», — заявили в Telegram-канале оперштаба. Там подчеркнули, что в случае чрезвычайных ситуаций оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и в других официальных источниках.

В тюменском военном комиссариате изданию 72.RU сообщили, что военные комиссариаты региона работают в штатном режиме. Там также указали на ошибку, прозвучавшую в фейковом обращении. «"Всеобщей" мобилизации нет. Есть частичная и полная», — отметили в военном комиссариате.

Кроме того, радиостанция «Мир», где, по сообщениям россиян, транслировалось фейковое сообщение, заявила о вмешательстве в эфир неустановленных лиц. «Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала “"МИР" и радио "МИР"», — заверили в компании. Прозвучавшую в результате инцидента информацию там назвали фейком и провокацией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил ТАСС, что Владимир Путин 5 июня не выступал с официальным обращением. «Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Фактчекинговая платформа «Лапша Медиа» проанализировала видеоролик с «обращением президента» системой «Зефир», которая используется для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе дипфейков. «Оценочная модель "Зефира" сработала с максимальной уверенностью в 97-99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка "Зефира" с учетом особенностей методологии выявления дипфейков — 87%», — рассказали в проекте. Там заключили, что, согласно этим результатам, видео о якобы введении военного положения и объявлении мобилизации однозначно является дипфейком.

Ранее инциденты со взломами эфиров и последующей трансляцией ложных сообщений о специальной военной операции уже происходили на российских телеканалах и радиостанциях. В частности, 28 февраля эфир ряда телеканалов и радиостанций прервало фейковое сообщение о воздушной тревоге и просьбе проследовать в укрытие. В МЧС России вскоре пояснили, что эта информация является ложной. Такие же фейковые сообщения о якобы угрозе ракетного удара также прозвучали в эфире отечественных радиостанций 22 февраля. В МЧС России опровергли прозвучавшие утверждения и объяснили произошедшее хакерской атакой.

Информация о трансляции на радио и по телевидению фейкового обращения российского президента широко разошлась в отечественных СМИ, однако медиа преимущественно опровергали прозвучавшую информацию (1, 2, 3). Опровержение также широко распространяли пользователи соцсетей и паблики (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»