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09:47, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Названа причина объявлений о воздушной тревоге в эфире российских радиостанций

МЧС России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге в эфире радиостанций

Фото: Steve Marcus / Reuters

МЧС России объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые утром в среду, 22 февраля, прозвучали в эфире отечественных радиостанций. Причину этих сообщений ведомство назвало в своем Telegram-канале.

«В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», — заявили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что прозвучавшая на радио информация о ракетном ударе является фейком. Там также призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

О том, что в эфире ряда российских радиостанций были озвучены сообщения о якобы угрозе ракетного удара, ранее рассказало Mash. В издании отметили, что такие объявления услышали жители Белгорода, Воронежа, Уфы, Саратова, Казани и других городов.

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Маргарита Щигарева
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