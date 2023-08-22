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16:34, 25 августа 2023Моя страна

В Дагестане открылся новый пляж

Новый пляж открыли в Кизлярском районе Дагестана

Кадр: Telegram-канал «Администрация Главы РД»

На севере Дагестана открылся новый большой пляж. Об этом администрации главы республики сообщила в своем Telegram-канале.

Как отмечается, новую зону для купания оборудовали на побережье Каспийского моря в селе Крайновка Кизлярского района. Там установили более сотни шезлонгов и зонтов, проложили дорожки и организовали зону для пляжных игр. Кроме того, на пляже появились кабинки для переодевания, душевые и туалеты.

При этом, как уточнили в администрации, работы по благоустройству данной территории продолжатся и в следующем году. В частности, там планируют построить пирс длиной около 200 метров, а также расширить зоны для аквапарка.

«У нас на Каспии есть все для комфортного отдыха: широкая песчаная полоса, теплое море, довольно длинный пляжный сезон. Поэтому будем и дальше развивать как южную, так и северную часть берега, помогая в реализации таких проектов», — подчеркнул председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В июле сообщалось, что по итогам 2022 года Дагестан стал одним из самых популярных направлений для путешествий среди российских туристов.

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    Варвара Кошечкина
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