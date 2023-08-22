Россиянка опубликовала видео поездки в Анапу в купе почти за 100 тысяч рублей

Россиянка сняла на видео самое дорогое купе «люкс» в поезде из Москвы в Анапу

Российская туристка сняла на видео свою поездку в самом дорогом купе «люкс» в поезде из Москвы в Анапу. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Путешественница рассказала, что в купе почти за 100 тысяч рублей есть два спальных места, диван, телевизор, фен и своя душевая комната с туалетом. «Все очень чистенько, аккуратненько, комфортно», — порадовалась она.

По словам туристки, в купе убирались четыре раза в день. Для каждого пассажира выдавалась персональная косметичка.

«Нам принесли шикарный завтрак: буженину, блинчики, икру, рыбу — в общем все, чтобы почувствовать себя максимально лухари», — восхитилась россиянка, добавив, что через два часа им накрыли обед со сладким, фруктами и шампанским.

«Отличный сервис! Замечательный поезд. Не завидуйте. Может, это будет скоро доступно для многих», «Если есть возможность, почему бы и нет», «Всегда так было: за деньги и комфорт, и красота», — написали пользователи сети.

