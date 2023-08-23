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11:48, 23 августа 2023Интернет и СМИ

В Росавиации опровергли сообщение о сокращении числа рейсов

В Росавиации опровергли сообщение о сокращении числа рейсов из-за запчастей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сообщение о том, что авиакомпаниям в России рекомендовали сократить число рейсов из-за проблем с запчастями, оказалось недостоверным. В Росавиации заявили, что в СМИ и соцсетях неверно истолковали их телеграмму, адресованную компаниям.

Ложную информацию первым опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». В посте, размещенном 17 июня, утверждается, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сократить количество рейсов из-за нехватки запчастей. «Недавний сбой у Red Wings и развернувшийся в связи с этим скандал, похоже, поубавили веру Росавиации в способности российских авиакомпаний бесперебойно вернуть пассажиров из отпусков домой», — говорится в публикации.

В пресс-службе Росавиации опровергли эту информацию и уточнили, что в направленной авиакомпаниям телеграмме была рекомендация обеспечить при выполнении полетов резервные борта, передает URA.ru. «Никаким образом она (информация из телеграммы — прим. "Ленты.ру") не трактуется как сокращение какого-то парка воздушного флота или замещение воздушных судов в связи с нехваткой комплектующих», — подчеркнули в ведомстве.

Информация о том, что авиакомпаниям рекомендовали сократить число рейсов из-за нехватки запчастей, практически не распространилась в СМИ. Материал на эту тему вышел на сайте издания INFO24.RU.

Также эти данные не тиражировались активно в соцсетях, посты о сокращении числа рейсов из-за запчастей были обнаружены лишь у небольшого количества пользователей и сообществ во «ВКонтакте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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